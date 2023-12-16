في ذكرى تأسيسها.. افتتاح مبنى الإدارة العامة في جامعة بنغازي بحضور حفتر وحماد

أخبار ليبيا 24

شهدت مدينة بنغازي أمس الجمعة افتتاح مبنى الإدارة العامة بجامعة بنغازي في الذكرى الـ 68 لتأسيسها.

وقالت الحكومة الليبية، إن افتتاح المبنى الإداري والبوابة الرئيسية للجامعة جاء علي يد القائد العام للقوات المسلحةـ المشير خليفة حفتر، رفقة رئيس الحكومة، أسامة حماد، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.

وأشارت الحكومة إلى مشاركة عدد آخر من النواب ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وأعضاء اللجنة ووزراء في حكومة أسامة حماد، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الجامعة عز الدين الدرسي.

وفي فبراير الماضي، دعا القائد العام للجيش لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بضرورة سرعة إنجاز أعمال الصيانة بجامعة بنغازي لتكون مكانا ملائما للطلاب.

وأواخر العام الماضي كان العمل متعثرا في إنجاز صيانة الجامعة، وهو ما دعا رئيس الحكومة الليبية حينها فتحي باشاغا بالإعلان عن إعادة النظر في وضع الشركات المتعثرة التي تعمل على صيانة مباني الجامعة.