طقس متقلب وبارد على مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس باردا ومتقلبا على مناطق شمال ليبيا مع هطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية وتكون جيدة اليوم وصباح الغد على مناطق الشمال الغربي وتشمل بعض مناطق الدواخل.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تشهد مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة هطول أمطار جيدة اليوم وصباح الغد خاصة على المناطق الساحلية وتكون غزيرة على المنطقة الممتدة من الخمس إلى مصراتة، وتمتد إلى بعض مناطق الدواخل (ترهونة – مسلاتة – غريان – بعض مناطق الجبل الغربي) مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية وتبقى فرصة سقوط الأمطار مساء الأحد ويوم الاثنين على الجبل الغربي وغدامس.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً , تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-18)مْ, ولا تتجاوز (13)مْ علي المناطق الجبلية.

وتكون السماء في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال هطول أمطار متفرقة اليوم خاصة على مناطق الجبل الأخضر وتكون جيدة يوم الغد.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16–21)مْ .

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الاثنين على غدامس مع فرصة سقوط أمطار جيدة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15–18)مْ .

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء قليلة السحب وتكون صافية على الكفرة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–23)مْ .