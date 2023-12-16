طرابلس.. إطلاق نار على جماهير الاتحاد قبيل مباراته أمام الملعب الليبي

أخبار ليبيا 24

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، توتر الأجواء في محيط ملعب النهر الصناعي، قبيل انطلاق مباراة الملعب الليبي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم.

وأكد شهود عيان أنه جرى إطلاق نار في محيط الملعب، بهدف منع جماهير نادي الاتحاد من حضور المباراة، وقد ترتب على ذلك غياب جماهير نادي الاتحاد عن الوجود في المدرجات.

واستنكرت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد ما تعرض له جماهير النّادي، من مضايقات وضرب واعتقال ومنع من دخول الملعب، قُبيل انطلاق مُباراة الاتحاد مع الملعب الليبي.