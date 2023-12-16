سوريا.. تفكيك شاحنة مفخخة كانت بصدد استهداف التحالف الدولي

أخبار ليبيا 24

تمكنت قوى الأمن الداخلي الكردية؛ من تفكيك شاحنة مزودة بمنصة إطلاق صواريخ كانت ستستهدف قواعد عسكرية تابعة للتحالف الدولي بشمال شرقي سوريا

وبحسب ما كشف عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ فإن الشاحنة كانت قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري والفصائل الموالية لإيران، باتجاه مناطق قوات سوريا الديمقراطية» حسب البيان.

وفيما سبق.. وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان حدوث انفجارات عنيفة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي الذي يعتبر أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، دون أن يعلم أسباب الانفجارات.

كما أوضح المرصد في بيانٍ له أنَ القواعد العسكرية الأميركية داخل الأراضي السورية تشهد تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، وفقَ البيان.

وفيما سبق… شرع الجيش الأمريكي تعزيز قواعده العسكرية شرقي سوريا؛ على خلفية تعرضها لاستهدافٍ من قبل طائرات مسيّرة، إذ أقدم الجيش على تسليم المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القاعدتين في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.