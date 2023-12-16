ديربي بنغازي.. قمة الجولة السادسة من الدوري الليبي لكرة القدم تجمع الأهلي والنصر

أخبار ليبيا 24

تتجه أنظار الجماهير الليبية، اليوم السبت، إلى ملعب شهداء بنينا ببنغازي، والذي سيحتضن مباراة الديربي بين الجارين الأهلي والنصر ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقام المباراة على تمام الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، ويراقبها أسامة الأشهب.

ويقف التاريخ بجانب الأهلي بنغازي في مواجهات الغريمين، حيث تقابلوا في 96 مباراة فاز الأهلي بنغازي في 46 مباراة بينما فاز النصر في 14 مباراة، وتعادلا في 36 مباراة.