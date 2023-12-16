حماد في افتتاح مبنى جامعة بنغازي: هذه الإنجازات تنفذ رغم محدودية الإمكانيات المادية

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، خلال حفل افتتاح مبنى الإدارة العامة لجامعة بنغازي، إن هذه الإنجازات نفذت ومازالت تنفذ رغم محدودية المصادر والإمكانيات المادية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف، أن الأعمال تنفذ دون إهدار للمال العام، وبمتابعة من الأجهزة الرقابية، وكل ذلك لتحقيق العيش الكريم للمواطنين.

واحتفل، الجمعة، بافتتاح مبنى الإدارة العامة لجامعة بنغازي بعد استكمال صيانته، وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، والنائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري ومصباح دومة.

وثمّن حمّاد، جهود القوات المسلحة، تجاه إعادة إعمار جامعة بنغازي، بعدما خاضت حربا استمرت لأعوام، ضد الظلاميين الذين خلّفوا دمارا غير مسبوق في الجامعة.

وقال، إن الحكومة الليبية، كان لزامًا عليها العمل بروح الفريق الواحد مع كل الجهات، لوضع خطة إعمار وتنمية بنغازي وكافة المدن، خاصة في شرق ووسط وجنوب البلاد، وبعض المدن والمناطق الغربية.

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر إلى كل الجهات الأمنية والقضائية، التي ساهمت في بسط الاستقرار.