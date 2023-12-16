جسر غذائي من دبي إلى تل أبيب

كشفت وسائل إعلامٍ إسرائيلية وصول الدفعة الأولى من الشحنات التجارية المحملة بالمواد الغذائية الطازجة منإمارة دبي في تل أبيب، وذلك ضمن جسرٍ بري جديد بديل عن البحر الأحمر الذي تفرض فيه جماعة الحوثي منعاًلمرور السفن المتجهة لدولة الاحتلال نصرة لغزة.

حيث قال موقع “واللا” الإسرائيلي السبت، إن الشحنات الغذائية الطازجة المقبلة من الإمارات، “جرى نقلها عبرالجسر البري الجديد البديل من البحر الأحمر”، موضحاً أنّ النقل تمّ عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن إلى تل أبيب.

كذلك، أشار الموقع إلى أنّ تجربة الجسر البري من موانئ دبي إلى إسرائيل تمّت بنجاح وقد جرى نقل 10 شاحنات عبرها، لافتاً إلى أنّ المسافة التي قطعتها الشاحنات تبلغ نحو 2000 كيلومتر، في مدة قُدّرت بيومين وبضع ساعات.

ومطلع شهر ديسمبر، كشفت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، عن توقيع اتفاقية تشغيل جسرٍ بري بين ميناء دبي وميناءحيفا المحتلة، كما ذكرت أن ذلك يأتي بهدف تجاوز ما عدّته “التهديد اليمني بإغلاق الممرات الملاحية”.

وفي وقتٍ سابق، تحدّثت قناة “كان” الإسرائيلية عن أن الإمارات هي أكثر الدول قلقاً من “دخول اليمن حلقة إطلاقالنار”، إضافةً إلى الخشية في الأردن من توسّع الصراع بدخول حركة أنصار الله اليمنية، إلى مسار الحرب رداًعلى الحرب على قطاع غزة.