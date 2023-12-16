تاس الروسية: بوتين ينوي الترشح مستقلاً

أخبار ليبيا 24

أكدت وكالة تاس الروسية أنّ الرئيس الروسي فلاديمير أنه سيترشح للرئاسة مجدداً بصفته مرشحاً مستقلاً وليس مرشحًا لأحد الأحزاب، حسب قولها.

وذكرت الوكالة الروسية أن مجموعةً تتكون من 700 من السياسيين والشخصيات البارزة دعموا بالإجماع ترشح بوتين بصفته مرشحاً مستقلاً، وفقًا للوكالة.

وفي سياق منفصل… أعلنتْ وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 20 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، منها العاصمة موسكو

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكدت الوزارة تدمير 11 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، وإقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية، وإقليم بريانسك جنوبي البلاد، قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، بحسب بيان الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.