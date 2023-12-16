بنيران صديقة.. تحقيق يكشف عن قتل 3 رهائن إسرائيليين على يد جيش الاحتلال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف تقرير لصحيفة “يديعوت إحرنوت” أن “المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين أعلن عن مقتلهم في غزة لوحوا بقمصان بيضاء وصرخوا بالعبرية أنقذونا، ورغم ذلك قتلوا برصاص إسرائيلي”.

وتقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن تحقيقا خطيرا للجيش الإسرائيلي يقر بأن قتل الرهائن الثلاثة في غزة كان مخالفا لقواعد الاشتباك.

وتلفت الصحيفة إلى أن الرهائن الثلاثة الذين تمكنوا من الفرار من الأسر في غزة، ساروا في وضح النهار غير مسلحين، وخلعوا قمصانهم ولوحو بها كإشارة للاستسلام إلا أن قناصا اسرائيليا من الجيش قام بإطلاق النار عليهم من مسافة قصيرة.

كما قام أحد الرهائن بالصراخ باللغة العبرية للمساعدة إلا أنه هو الآخر تم قنصه من قبل الجيش الإسر ائيلي.

وقال الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان: “فشل فادح ومفجع في قتل المختطفين الثلاثة. ويعترف الجيش الإسرائيلي في التحقيق بأن إطلاق النار كان مخالفا لتعليمات إطلاق النار.

كان الثلاثة يسيرون كمجموعة، بلا قميص ويلوحون بعلم أبيض، عندما أطلق عليهم قناص النار من مسافة عشرات الأمتار. وركض أحد المختطفين إلى مبنى مجاور وطلب المساعدة، لكنه أصيب أيضا بالرصاص”.