بعد إعلان انتشارها بشكل مرتفع في ليبيا.. ماهي الأمراض غير السارية؟

أخبار ليبيا 24

كشفت، نتائج مسح وطني للترصد المتدرج لانتشار عوامل الخطورة للأمراض غير السارية، أن ليبيا لديها معدل انتشار مرتفع للغاية للأمراض غير السارية وعوامل الخطورة المرتبطة بها.

والترصد المتدرج لانتشار عوامل الخطورة لهذه الأمراض؛ هو مسح موحد لمنظمة الصحة العالمية يهدف إلى جمع البيانات حول عوامل الخطورة التي تحدد العبء الرئيسي للأمراض غير السارية في البلدان.

وعرضت نتائج المسح الوطني في ليبيا، في السابع من ديسمبر الجاري، ضمن ندوة وطنية عقدت في طرابلس برعاية رمضان أبو جناح، وزير الصحة في حكومة الوحدة.

وتقول، منظمة الصحة العالمية، إن 74% من إجمالي الوفيات في العالم تقع بسببها.

وهذا النوع من الأمراض متعدد الأنواع، وهي: الأمراض القلبية الوعائية والسرطانات والأمراض التنفسية المزمنة والسكري.

ومن مسببات هذه الأمراض، عوامل سلوكية، ومنها تعاطي التبغ وفرط استهلاك الملح وعدم النشاط البدني وتعاطي الكحول.

كما من مسبباتها عوامل استقلابية، ومنها ارتفاع ضغط الدم والسمنة وفرط الدهون بالدم.