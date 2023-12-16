بالصور.. عدسة “أخبار ليبيا 24” ترصد تألق نجوم الأهلي المصري على مسرح “الجوهرة المشعة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في ليلة من ليالي مدينة “جدة” الساحرة على ساحل البحر الأحمر والتي تحتضن بطولة كأس العالم للاندية، وعلى ملعب “الجوهرة المشعة”، استطاع الأهلي المصري أن يقدم ملحمة كروية أمام مستضيف البطولة فريق اتحاد جدة السعودي.

نجوم الأهلي المصري تألقت أمام كتيبة الاتحاد المدججة بالنجوم العالميين أمثال بنزيما وكانتي وفابينيو، وحقق النسر الأهلوي الفوز المستحق بنتيجة 3 / 1، في مباراة سيطر عليها المارد الأحمر خلال شوطيها.

وافتتح علي معلول التسجيل للعملاق المصري في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 59 ثم أحرز إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 90+2 أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد.

فوز الأهلي دفع به إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي، بطل “كوبا ليبرتادوريس”، يوم الإثنين المقبل.

عدسة المصور محمد جمال، رصدت لقطات حصرية لوكالة أخبار ليبيا 24، تروي تفاصيل تألق نجوم الأهلي على مسرح “الجوهرة المشعة”.