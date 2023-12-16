المشير حفتر: لم ننتظر الوعود الزائفة للنهوض بجامعة بنغازي

16 ديسمبر، 2023 11:20 ص
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أخبار ليبيا 24

افتتح، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، مبنى الإدارة العامة والبوابة الرئيسية لجامعة بنغازي.

ورافق القائد العام، في حفل الافتتاح، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد، والنائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري ومصباح دومة.

وأكد، القائد العام للقوات المسلحة، خلال كلمته في حل حفل الافتتاح، إن الجهود العلمية الليبية جعلت من جامعة بنغازي صرحا علميا ليبيا يفتخر به الجميع ودائما الأولى ودائما في الطليعة.

وأضاف، قمنا بكل ما يلزم لتعود جامعة بنغازي في أبهى صورة وما يليق بعراقتها ولم ننتظر الوعود الزائفة واللجان الوهمية أمام النهوض بها.

16 ديسمبر، 2023 11:20 ص
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