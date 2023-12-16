اللجنة الليبية التونسية تبحث معالجة مشاكل المرضى الليبين في تونس

بحثت اللجنة المشتركة التونسية – الليبية، خلال ورشة عمل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، معالجة مشاكل المرضى الليبيين الموفدين للعلاج بتونس، وتسهيل إجراءات عبورهم عبر المنفذ البري والجوي.

وقال الممثل الصحي للسفارة الليبية بتونس محمد الرماح، إن اللجنة ناقشت خلال الورشة، سبل رفع العراقيل فيالمعابر الحدودية البرية والجوية، وتعزيز بنية مجال النقل الطبي – الصحي، وإنشاء نقاط صحية بكافة التجهيزاتالطبية.

وأكد الرماح أنه جرى الاتفاق على إحداث منظومة مشتركة بين الجانبين في المعبرين البري والجوي، تضم بياناتالمريض كاملة، ليستقبله الجانب التونسي بسلاسة دون تأخير، مراعاةً لحالته الصحية.