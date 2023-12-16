القسام تضرب اهداف عسكرية جديدة لقوات الاحتلال جنوبي غزة

أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، السبت، ضرب أهداف عسكرية إسرائيليةشرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وجنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

جاء ذلك في بيانات متفرقة نشرتها “القسام” على منصتها في تلغرام.

وأوضحت “القسام”، أنها استهدفت 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق خانيونس.

وقالت إنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، بعبوة العمل الفدائي شمال شرق خانيونس، وقصفت تجمعاللآليات المتوغلة في شرق خانيونس بقذائف الهاون”.

كما تمكن عناصر “القسام” من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة في أحد المنازل “بقذيفة مضادة للأفراد،وإيقاعها بين قتيل وجريح، شرق خانيونس”، وفق ذات المصدر.

إلى ذلك، أعلنت “القسام”، تمكن عناصرها شرق خانيونس، من تفجير عبوتين رعديتين مضادتين للأفراد في قوةإسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أنه فور وصول قوة النجدة لإنقاذهم فإن مقاتليها “فجّروا فيهم عبوة ثالثة مضادة للأفراد، وأوقعوهم قتلىوجرحى”.

واستهدفت “القسام”، ناقلة جند إسرائيلية شمال خانيونس بقذيفة الياسين 105، وفق بيان لها.

كما استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة دير البلح (بالمحافظة الوسطي) بقذيفتي ياسين 105 ما أدىإلى احتراقها بالكامل، وفق بيان للقسام.