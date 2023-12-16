السفارة الأمريكية: نورلاند والحويج ناقشا الإصلاحات السياسية والاقتصادية المحتملة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت، السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم السبت، إن المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة محمد الحويج، ناقشا الإصلاحات السياسية والاقتصادية المحتملة، بما في ذلك نظام الدعم، لتنمية القطاع الخاص في ليبيا وجذب الاستثمار الأجنبي.

وكان نورلاند، رفقة القائم بالأعمال برنت قد ناقشا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أهمية النزاهة التكنوقراطية لمصرف ليبيا المركزي واستقلاله في إدارة الموارد المالية لليبيا، بما في ذلك القضية الحاسمة المتمثلة في إعادة الإعمار بعد الفيضانات.

وأضافت السفارة، أنهم أكدوا على أن الاستجابة الفعالة لاحتياجات درنة والمجتمعات المتضررة الأخرى ستتطلب نهجًا موحدًا وشفافًا ومستندًا إلى الخبرة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والأمم المتحدة.