الأهلي المصري يقصي الاتحاد السعودي من كأس العالم للأندية

قدم فريق الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا أفضل مستوياته منذ بداية الموسم الحالي وحقق الفوزعلى فريق الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الثاني من كأس العالم للأندية المقامة حالياً فيالسعودية ليتأهل بالتالي إلى نصف نهائي البطولة.

وافتتح علي معلول التسجيل للعملاق المصري في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وأضاف حسين الشحات الهدف الثانيفي الدقيقة 59 ثم أحرز إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 90+2 أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد.

وضرب الأهلي بذلك موعداً مع فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الاثنين القادم.