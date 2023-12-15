نحو 450 قتيلا.. إسرائيل تعلن حصيلة قتلاها من الجنود منذ بدء الحرب على غزة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 449 وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومنذ ساعات الصباح أعلن الجيش عن مقتل 4 من عسكرييه، اثنان منهم قتلا في معارك جنوب قطاع غزة أحدهما قائد دبابة في وحدة المجنزرات الحديدية، أما الاثنان الآخران فهما ضمن قائمة الجنود المختطفين منذ الـ 7 من أكتوبر حيث أعلن الجيش تمكنه من الوصول إلى جثتيهما اليوم.

ونشر الجيش بيانا عبر موقعه الرسمي صباح اليوم، ذكر فيه أسماء الجنود القتلى وهم:

الرقيب عوز شموئيل إردي 19 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة الهندسة 603.

الرقيب أول (بالوكالة) شاي أورئيل بيزم 23 عاما، قائد دبابة في الكتيبة التاسعة، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

رون شرمن 19 عاما، جندي لوجيستي في وحدة أو كتيبة ايرز.

نيك بيزر من بئر السبع 19 عاما، سائق في وحدة أو كتيبة ايرز.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الخميس إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة أمس.

وأضافت وسائل الإعلام أن من بين الجنود الـ 8 ضابط في “الكتيبة 82” وأربعة جنود مهندسين، وثلاثة مقاتلين من لواء جولاني.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ70 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.