ميسي ومبابي وهالاند في نهائيات جائزة الفيفا لأفضل لاعب

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، أن ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينج هالاند هم المتأهلون للتصفيات النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وساعد النرويجي هالاند مانشستر سيتي على الفوز بثلاثة ألقاب كبرى وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

وحصل ميسي على الجائزة في عام 2022 بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم. وبعد هذا النجاح، انتزع لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان إلى جانب مبابي قبل أن ينتقل إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتضم القائمة المختصرة لأفضل لاعبة اثنتين من بطلات كأس العالم 2023، أيتانا بونماتي وجينيفر هيرموسو من إسبانيا، إلى جانب ليندا كايسيدو التي تمثل كولومبيا.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في 15 يناير في العاصمة البريطانية لندن.