مهلة 72 ساعة لشاغلي المباني المخالفة بمنفذ رأس اجدير

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، منح مهلة مدتها 72 ساعة لشاغلي المباني المخالفة للقانون بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس للبدء في إزالتها.

وأوضحت الوزارة، في لها، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بتحديد عدد من المباني التي جرى إنشائها بالمخالفة للقانون بمنفذ رأس اجدير، والتي استهدفت بالإزالة والهدم من قبل الجهات المختصة لغرض تطوير المعبر.

وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على تكليف وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لإدارة انفاذ القانون وشركة الخدمات العامة بإزالة العوائق وتوسيع المسارات بمنفذ رأس اجدير، وذلك لتطوير مرافقه بما يسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين وحركة تنقل البضائع بين ليبيا وتونس.

والثلاثاء أعلن الطرابلسي سيطرة الوزارة على منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، وتغيير عدد من القيادات الأمنية العاملين بالمنفذ، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بمهنية وأداؤها بعيد عن الجهوية والقبلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في المنفذ مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي حيث قال: “مثلما نجحنا في ميناء مصراتة وميناء طرابلس ومطار معيتيقة، اليوم نجحنا في منفذ رأس اجدير، إذ أصبح يتبع وزارة الداخلية بالكامل، بعد أن جرى تغيير كل المناصب داخل المعبر”.