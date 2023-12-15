مستشار سابق في المحكمة العليا: الأمور تسير إلى طريق مسدود نحو حل المشكلة الليبية 

15 ديسمبر، 2023 1:11 ص
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جمعة الزريقي
جمعة الزريقي

أخبارليبيا24 

أكد المستشار السابق في المحكمة العليا جمعة الزريقي أن الأمور تسير إلى طريق مسدود نحو حل المشكلة الليبية. 

وقال الزريقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كل ما يدور من أخبار لا يدل على أن المشكلة الليبية في طريقها إلى الحل”. 

وتابع المستشار السابق :”دولة منقسمة سلطة غير قادرة على توحيد الصفوف وكل الاقتراحات المطروحة لا تؤدي إلى عودة الحياة الطبيعية لكامل البلاد”. 

وأشار الزريقي إلى أن الأطماع في ليبيا لا تزال قائمة من عدة جهات والحل لا يزال بعيد المنال. 

15 ديسمبر، 2023 1:11 ص
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