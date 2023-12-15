مدير أمن بنغازي يُحيل لوزير الداخلية مقترحا بشأن التأمين الصحي لأعضاء هيئة الشرطة

أخبار ليبيا 24

أحال مدير أمن بنغازي مقترحا رسميا لوزير الداخلية بالحكومة الليبية بشأن التأمين الصحي والرعاية الصحية والاجتماعية لكافة أعضاء هيئة الشرطة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار سعي مدير أمن بنغازي، اللواء أحمد الشامخ، لتقديم خدمات أفضل لمنستبي المديرية وكافة منتسبي هيئة الشرطة

وقدم الشامخ رسمياً لوزير الداخلية مقترحا كاملا بخصوص التأمين الصحي والرعاية الصحية والاجتماعية لكافة أعضاء هيئة الشرطة مقدم من اللواء عيد ادم فرج الحوتي، ويتضمن عدة بنود وفقرات تتضمن آلية توفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء ومنتسبي مديرية أمن بنغازي ووزارة الداخلية.

وأشارت المديرية إلى أن المقترح يعد الأول من نوعه الذي يتم طرحه رسميا لمناقشته وبحثه وإضافة التعديلات اللازمة وصولا إلى تنفيذه بما يضمن سلامة منتسبي الداخلية بكافة المدن والمناطق الليبية.