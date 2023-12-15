كندا تجدد دعمها جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

جددت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافرد، حرص الحكومة الكندية على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية عادلة.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة الكندية مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، أمس الخميس، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

وبحث اللقاء الذي عقد بمكتب الباعور العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

والتقت السفيرة الكندية خلال الأسبوع الماضي رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لبحث آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها نحو إنجاز الاستحقاقات المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان، إن السفيرة الكندية أشادت بجهودها في إطار الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية المقرر عقدها مطلع العام المقبل، مؤكدة تجديد دعم حكومة بلادها جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.