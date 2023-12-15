قبل موقعة “الجوهرة”.. حرب التصريحات تشتعل بين مدربي الأهلي المصري والاتحاد السعودي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، إن فريقه عازم على تجاوز عقبة اتحاد جدة، رغم قوة المنافس السعودي.

ويواجه الأهلي، شقيقه اتحاد جدة، اليوم الجمعة، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في السعودية.

وأضاف كولر للصحفيين على هامش تدريب الأهلي الختامي “شاهدت لقاء اتحاد جدة الأخير، فهو فريق كبير مدجج بالنجوم”.

وشدد “لكن الأهلي أيضا فريق كبير، ونسعى لتقديم مباراة ممتعة وتحقيق الفوز والتأهل”.

وحول تأثير أجانب اتحاد جدة، علق “المحترف الأجنبي ليس هو من يحدد المباريات، لكن الأمر يتوقف على جودة اللاعب بغض النظر عن جنسيته”.

ونوه “اتحاد جدة لديه أدوات أكبر، لكن ليست الأسماء هي من تحدد هوية الفائز، لأن الأداء في الملعب هو الفيصل”.

وأتم “لا يمكن توقع نتيجة اللقاء، فاتحاد جدة يلعب وسط جماهيره، أما نحن نخطط للظهور بشكل قوي دون النظر للعوامل الخارجية”.

من جانبه أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي المصري، الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال جاياردو في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية: “نحن في أتم جاهزية لمواجهة الأهلي، وقمنا بالاستشفاء الكامل بعد مواجهة أوكلاند سيتي، ولا إرهاق عند اللاعبين”.

وأضاف “حتى لو لعبنا ب 10 لاعبين محترفين مقابل 4 أجانب في صفوف الأهلي، فالمباراة ستكون متكافئة بين الطرفين”.

وتابع “في كرة القدم لا ننظر لهذه الأمور، وعندما تنطلق صافرة الحكم، فالكل سيقدم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز”.

وأتم “11 ضد 11 داخل المستطيل الأخضر، واليوم سأحدد التشكيلة النهائية لاتحاد جدة في المباراة.