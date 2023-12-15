في أقل من عشرة أيام.. هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، حدوث هبوط بجزء من طريق الجامعة تحديدًا أمام دار الرحمة باتجاه جزيرة الفرناج.

وأشار مكتب شؤون المرور بالمديرية إلى التواصل مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي للبدء في صيانة الطريق، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

ويعتبر هذا ثاني هبوط أرضي في أقل من عشرة أيام، إذ سقطت سيارة في السابع من ديسمبر الجاري داخل جزء هبط من الأرض بطريق الجامعة لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

أوضح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه والصرف الصحي وقتها، أن الهبوط الأرضي المفاجئ الذي حدث بطريق الجامعة كان بسبب خط مياه قديم متهالك جرى تنفيذه منذ العام 1978، منبهًا إلى صيانة الجزء النهار من الطريق ضمن أعمال المرحلة الثانية لعملية استبدال خط المياه بالكامل التي بدأ الجهاز في تنفيذها في وقت سابق.