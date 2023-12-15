عودة المياه تدريجياً إلى مناطق شرق بنغازي

15 ديسمبر، 2023 8:25 م
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أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي “صلاح الساعدي”  مساء اليوم الجمعةعودة المياه تدريجياً لمناطق شرق مدينة بنغازي بعد انتهاء الأعمال اللازمة التي أجرتها الشركة العامة للمياه علىمدى اليومين الماضيين.

وأوضح في أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي خاطبت الجهاز خلال الأسبوع الماضي بشأن إيقافالإمداد المائي لمدة يومين من جهاز النهر الصناعي لغرض ترحيل خط الناقل للمياه لشرق بنغازي.

وأشار “الساعدي”  أن أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه كان من المقرر إنجازها خلال يومي الأحد والإثنينالماضيين وتم تغيير الموعد الى يومي الأربعاء والخميس الماضيين بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وأضاف أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي قد خاطبت جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي مساءاليوم الجمعة وطلبت فتح الصمامات واستئناف ضخ المياه لمناطق شرق بنغازي بعد أن تم انتهت الفرق التابعةللشركة من أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه.

15 ديسمبر، 2023 8:25 م
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