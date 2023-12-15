ضبط شخص بحوزته حقيبة حديدية بداخلها مخدر حشيش في منطقة بوهديمة ببنغازي

15 ديسمبر، 2023 10:55 ص
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أخبار ليبيا 24

تمكنت وحدة القبض التابعة لقسم البحث الجنائي بنغازي من القبض على شخص بحوزته حقيبة حديدية بداخلها مخدر حشيش في منطقة بوهديمة.

جاءت عملية القبض خلال تجوال أعضاء وحدة القبض التابعة للقسم بمنطقة بوهديمة، حيث تمّ الاشتباه في الشخص وهو يحمل شنطة حديدية.

وعلى الفور تم التعامل معه وضبطه، حيث وبتفتيش الشنطة تم العثور بداخلها على 21 قطعة متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدرة، إضافة إلى 3 قطع كبيرة الحجم من مادة الحشيش.

وعلى الفور تمّ الانتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه تبين أنه يدعى (خ.أ.أ) وتمّت إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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15 ديسمبر، 2023 10:55 ص
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