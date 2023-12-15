ضبط تاجر خمور وحبوب هلوسة بمنطقة الصابري في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن دوريات قسم البحث الجنائي بمنطقة الصابري ضبطت تاجر خمور وحبوب هلوسة وبحوزته كمية من المواد المُسكرة وقنبلة يدوية.

وقالت المديرية أن البحث الجنائي شاهد مركبة مركونة وعلى متنها أحد الأشخاص وعلى الفور تم الوقوف عليها وطلب مستندات المركبة وكذلك مستندات الشخص الذي يستقل المركبة وسُرعان ما ظهرت على الشخص الذي يستقل المركبة ملامح الارتباك والخوف مما أثار الشك لدى أعضاء قسم البحث الجنائي.

وأضافت أنه تم تفتيش المركبة والعثور على 12 قنينة سعة نصف لتر من المواد المُسكرة وأقراص من حبوب الهلوسة نوع إركا وقطعة صغيرة من مخدر الحشيش وقنبلة يدوية (رمانة).

وأوضحت المديرية أنه تم الانتقال به بالشخص إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى “ط.ي.أ” من مواليد 1972 واعترف بالإتجار بالمخدرات والمواد المُسكرة وحبوب الهلوسة وتم إحالته إلى النيابة العامة.