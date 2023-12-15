تبادل للقصف بين الاحتلال وحزب الله

شهد جنوب لبنان الجمعة تصاعداً جديداً للأحداث، إذ أعلن جيش الاحتلال ضرب مروحية حربية وطائرات مسيرةأهدافاً تابعة لـ”حزب الله” داخل لبنان، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في منطقة “الجليل الأعلى” شمالالبلاد.

وقال جيش الاحتلال في بيان له : “أغارت مروحية حربية ومسيرات لسلاح الجو، ودمرت عدة أهداف لحزب الله ومنبينها موقع إطلاق وموقع عسكري استخدم لإطلاق قذائف نحو شمال البلاد في وقت سابقٍ الجمعة”.

وفي بيان آخر قال الجيش الإسرائيلي: “متابعة للإنذارات في الشمال تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحوبعض المناطق شمال البلاد، حيث تم اعتراض بعضها وفق سياسة الاعتراض المتبعة”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف: “كما اعترضت الدفاعات الجوية في وقت سابق، هدفاً جوياً مشبوهاً من لبنان اجتاز إلى داخل الأراضيالإسرائيلية”.

وفي وقت سابقٍ الجمعة، أعلن “حزب الله” استهداف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبيةللبنان.

وقال في بيان، إن عناصره “استهدفوا قوة ‏إسرائيلية في أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنةميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح”.‏