بيع ستة قمصان لميسي في مزاد في نيويورك مقابل 7.8 ملايين دولار

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بيعت ستة قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مسيرة الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 مقابل 7.8 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك يوم الخميس.

وقالت دار مزادات سوثبي إن سعر مجموعة القمصان حطم الرقم القياسي السابق لبيع قطعة مرتبطة باللاعب، مما يجعلها التذكارات الرياضية الأكثر قيمة التي تم بيعها في مزاد هذا العام.

وتضمنت المجموعة القميص الذي ارتداه ميسي خلال النصف الأول من المباراة النهائية ضد فرنسا في قطر.

وقال، رئيس قسم المقتنيات الحديثة في سوثبي، براهم واشتر : إن “هذه القمصان التاريخية ليست فقط تذكيرًا ملموسًا بواحدة من أهم اللحظات في تاريخ الرياضة، ولكنها مرتبطة بشكل أساسي بلحظة الذروة في مسيرة لاعب كرة القدم الأكثر تتويجًا في التاريخ”.

ويحمل قميص مايكل جوردان من المباراة الافتتاحية لنهائي الدوري الاميركي للمحترفين عام 1998 الرقم القياسي لأعلى سعر مدفوع مقابل قطعة تذكارية رياضية تم ارتداؤها في المباراة، حيث حقق 10.1 مليون دولار في العام الماضي.