بعثة السلة الليبية تغادر إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية

غادرت صباح الجمعة بعثة المنتخب الليبي الأول لكرة السلة متجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة فيالبطولة العربية للمنتخبات “رجال” لكرة السلة في نسختها (25).

وستنطلق البطولة العربية في 26 من شهر ديسمبر الحالي وحتى 3 من شهر يناير من العام 2024، في حينيشارك بهذه النسخة في هذه البطولة (10) منتخبات وهي مصر البلد المستضيف، الأمارات، الكويت، الجزائر،تونس، الأردن، موريتانيا ، الصومال، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني.

وقبل التوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر تدريبي قصير من أجل خوض غمار منافساتالبطولة العربية للمنتخبات، سبق لمنتخبنا أن أجرى معسكر خارجي بتونس وداخلي في مدينة بنغازي أجرى منخلالهما عدد من المباريات الودية، وقف فيها مدرب المنتخب على إمكانية وجاهزية اللاعبين لخوض غمار البطولةالعربية.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب اللبناني فؤاد أبوشقرا اختار 14 لاعبا وهم محمد الساعدي ونسيم بدروش ومحسنالعكرمي، وغيث الرحمن مفتاح وإدريس زيو وأنيس المنصوري وإسماعيل الجهمي وسفيان الشويهدي.