الهلال يفوز على التحدي وإدارته تقدم اعتذارا للفهود

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فاز، الهلال على نظيره التحدي، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولي بالدوري الليبي الممتاز، بنتيجة (1-0).

وجاء هدف الهلال في الدقيقة 10 من تسديدة صاروخية من ركلة حرة سددها طه الشلوي.

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد التحدي عند 4 نقاط في المركز السادس.

هذا وتقدّمت اللجنة التسييرية بنادي الهلال بـ اعتذار لنادي التحدي عما بدر من مناوشات خلال اللقاء. وأكدت اللجنة أن العلاقة بين الناديين الجارين تسودها حالة من الأخوة والمحبة.