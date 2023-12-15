“القسام” تعلن عن قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال

أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، الجمعة، استهداف جنود إسرائيليين بمنطقة “جحرالديك” وسط قطاع غزة، أوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب في بيان على منصة تليغرام: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف مبنى في منطقة جحر الديكيتحصن به عدد من جنود الاحتلال، بقذيفة TBG بشكل مباشر، وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

وفي بيان آخر، أوضحت “القسام” أن عناصرها تمكنوا من “الاشتباك مع 10 جنود من نقطة صفر داخل خيمةعسكرية للعدو في منطقة جحر الديك” وسط القطاع.

كما تمكن مسلحو “القسام” من “الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود (الإسرائيليين)، وعادوا إلىقواعدهم بسلام”.

وحتى الساعة 11:55 (ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن بيان “القسام”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد دبابة بالمعارك البرية جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن الرائد (احتياط) شاي أورئيل بيزم (23 عام) وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة “قتلالجمعة في معركة جنوب قطاع غزة”.