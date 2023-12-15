الغرفة العسكرية الأمنية درنة تناقش المواضيع المتعلقة بالأوضاع الأمنية والخدمية 

15 ديسمبر، 2023 2:00 ص
0 0

أخبارليبيا24 

ناقش مندوب الغرفة العسكرية الأمنية درنة اللواء جمال العمامى مع رئيس نيابة درنة أكرم مخلوف عدد من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الأمنية والخدمية. 

وتم خلال الاجتماع بحضور المحامي العام أنور عطية ومدير أمن درنة اللواء مبارك بوحرارة؛ التأكيد على استمرار التنسيق بين كافة الجهات لضمان خدمة أهالي المدينة بالشكل المطلوب. 

وفي نهاية الاجتماع أثنى الحضور على مجهوادت القيادة العامة في كارثة إعصار دانيال التي ضربت المدينة والمناطق المحيطة. 

 

15 ديسمبر، 2023 2:00 ص
0 0

المزيد من الأخبار

اقيعم يشدد على تكثيف الرقابة على ملف الجوازات 

15 ديسمبر، 2023 1:17 ص
جمعة الزريقي

مستشار سابق في المحكمة العليا: الأمور تسير إلى طريق مسدود نحو حل المشكلة الليبية 

15 ديسمبر، 2023 1:11 ص

قسم مراقبة وقف إطلاق النار يعقد ورشة عمل بمشاركة ممثلين للجنة 5+5 والمراقبين الليبيين

14 ديسمبر، 2023 10:21 م
الحكومة الليبية

الحكومة الليبية تهيب بمجلس النواب إصدار تشريعات تجرم اقتصاد المضاربة 

14 ديسمبر، 2023 10:06 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى