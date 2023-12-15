الغرفة العسكرية الأمنية درنة تناقش المواضيع المتعلقة بالأوضاع الأمنية والخدمية 

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ناقش مندوب الغرفة العسكرية الأمنية درنة اللواء جمال العمامى مع رئيس نيابة درنة أكرم مخلوف عدد من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الأمنية والخدمية.

وتم خلال الاجتماع بحضور المحامي العام أنور عطية ومدير أمن درنة اللواء مبارك بوحرارة؛ التأكيد على استمرار التنسيق بين كافة الجهات لضمان خدمة أهالي المدينة بالشكل المطلوب.

وفي نهاية الاجتماع أثنى الحضور على مجهوادت القيادة العامة في كارثة إعصار دانيال التي ضربت المدينة والمناطق المحيطة.