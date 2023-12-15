العابد يدعو لخارطة طريق دولية لمواجهة تحديات سوق العمل المشترك

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دعا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، إلى توحيد الرؤى والتوجهات المستقبلية بشكل مؤسسي دولي، ورسم خارطة طريق لمواجهة التحديات على أساس استيعاب المتغيرات في سوق العمل الدولي المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل، بحضور وزراء العمل في مجموعة العشرين G20، ونخبة من الخبراء الدوليين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلِف دول العالم.

وأكد العابد، في كلمته أمام المؤتمر، التحديات التي تواجه سوق العمل على المستوى الإقليمي والدولي في ظل واقع يشهد تغيرات بشكل كبير ومتسارع، مشيرًا إلى أهمية تطوير السياسات والمهارات والتدريب، ومواكبة طفرة الذكاء الصناعي.

وأضاف وزير العمل أن هذه التحولات بحاجة إلى تعاون دولي، ولا يمكن مواجهتها بشكل منفرد خاصة في الدول المتضررة من الهجرة غير الشرعية، مستعرًا تجربة ليبيا في مجال التدريب والتأهيل المهني، مؤكدًا أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، والإقراض لدعم الباحثين عن العمل، ودفع عجلة التنمية، والقضاء على البطالة.

يذكر أن المؤتمر يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية بمشاركة 40 دولة، واستمرت أعماله خلال يومي الأربعاء والخميس.