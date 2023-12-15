الإعلان عن النتائج الأولية لبرنامج مسح الدخل والإنفاق الأسري لعام 2022-2023

أعلنت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية عن انتهائها من النتائج الأولية لبرنامج مسح الدخل والإنفاق الأسريلعام 2022 – 2023م.

وجاء الإعلان بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير التخطيط ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصاديوالاجتماعي ووكلاء وزارة التخطيط ومدير عام معهد التخطيط بوزارة التخطيط ومدير عام مصلحة الإحصاءوالتعداد بوزارة التخطيط وعدد من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات ومدير عام المعهد العربي للتخطيطبدولة الكويت.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن برنامج المسح الاجتماعي سيشكل قاعدة بيانات مهمة للمشاريعالاستراتيجية الخاصة بإصلاح المنظومة الاجتماعية التي تساهم في وضع الخطط التنموية وصياغة السياساتالعامة.