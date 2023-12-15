اقيعم يشدد على تكثيف الرقابة على ملف الجوازات 

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شدد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم على ضرورة تكثيف الرقابة على ملف الجوازات، والمتابعة المستمرة له.

وأكد اقعيم خلال اجتماعه مع رئيسَ جهاز الهجرة غير الشرعية ورئيس فرع مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية أن الملف الجوازات ملفٌ حسّاسٌ يمسّ الأمن القوميّ للبلاد.

ووجه وكيل وزارة الداخلية بحصر أعداد الأجانب في كل مدينة ومنطقة وتنظيم وجودهم داخل البلاد.

وأكد مكتب الإعلام أن المُباحثات تناولت آلية الارتقاء بمستوى عمل كوادر مصلحة الجوازات، وتدريبهم لمواكبة التقنيات الحديثة التي يمكن تسخيرها في العمل.

وأفاد مكتب الإعلام أن التقنيات الحديثة ستساهم بدورها في توفير الوقت والجُهد وتسريع وتيرة حصول المُواطنين على خدمات المصلحة واِستخراج وتجديد المُستندات الرسمية والوثائق.