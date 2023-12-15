استهداف سفينة بلغارية في بحر العرب

15 ديسمبر، 2023 8:31 م
0 0

تعرضت سفينة شحن بلغارية، الخميس، لهجوم في بحر العرب قبالة سواحل اليمن، أسفر عن السيطرة عليها منجهة مجهولة.

ونقلت وسائل إعلام بلغارية، الجمعة، عن شركة “ناڤيبلجار” للشحن البحري قولها إنها فقدت الاتصال بسفينة“روين” التابعة لها جنوب اليمن.

وقالت إن “قراصنة مجهولين استولوا على السفينة في بحر العرب”، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهاتالدولية حول الحادث.

وأشارت الشركة إلى أن أولويتها ضمان سلامة طاقم السفينة البالغ عدده 18 فردا، دون التطرق إلى جنسياتهم،لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنهم يحملون جنسيتي بلغاريا وميانمار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن سفينة صيد ترفع العلم الإيراني كانت تبحر في المنطقة ذاتها، قبل6 ساعات من إغلاق جهاز الإرسال الخاص بالسفينة، وفق المصدر ذاته.ولاحقا، أعلنت منظمة الشحن البريطانية أنها تحقق في قيام قراصنة باحتجاز سفينة في بحر العرب

15 ديسمبر، 2023 8:31 م
0 0

المزيد من الأخبار

نحو 450 قتيلا.. إسرائيل تعلن حصيلة قتلاها من الجنود منذ بدء الحرب على غزة

15 ديسمبر، 2023 2:12 م

بعد حديثة عن “درينك” عبدالناصر.. مستشار الرئيس المصري السابق يعود ويعتذر

15 ديسمبر، 2023 2:06 م

إيران تلغي التأشيرة من جانب واحد عن 32 دولة ليس من بينها ليبيا

15 ديسمبر، 2023 10:20 ص

مقتل أحد عناصر حزب الله اللبناني إثر قصف الاحتلال

14 ديسمبر، 2023 3:14 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى