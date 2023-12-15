استهداف سفينة بلغارية في بحر العرب

تعرضت سفينة شحن بلغارية، الخميس، لهجوم في بحر العرب قبالة سواحل اليمن، أسفر عن السيطرة عليها منجهة مجهولة.

ونقلت وسائل إعلام بلغارية، الجمعة، عن شركة “ناڤيبلجار” للشحن البحري قولها إنها فقدت الاتصال بسفينة“روين” التابعة لها جنوب اليمن.

وقالت إن “قراصنة مجهولين استولوا على السفينة في بحر العرب”، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهاتالدولية حول الحادث.

وأشارت الشركة إلى أن أولويتها ضمان سلامة طاقم السفينة البالغ عدده 18 فردا، دون التطرق إلى جنسياتهم،لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنهم يحملون جنسيتي بلغاريا وميانمار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن سفينة صيد ترفع العلم الإيراني كانت تبحر في المنطقة ذاتها، قبل6 ساعات من إغلاق جهاز الإرسال الخاص بالسفينة، وفق المصدر ذاته.ولاحقا، أعلنت منظمة الشحن البريطانية أنها تحقق في قيام قراصنة باحتجاز سفينة في بحر العرب