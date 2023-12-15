إيران تلغي التأشيرة من جانب واحد عن 32 دولة ليس من بينها ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الخميس، إن إيران سترفع متطلبات الحصول على تأشيرة لـ 32 دولة، بما في ذلك دول خليجية مثل السعودية، التي كانت علاقات طهران معها فاترة لسنوات حتى التقارب الأخير.

وذكرت (إسنا) شبه الرسمية أن وزیر التراث الثقافي والصناعات الیدوية والسیاحة عزت الله ضرغامی أعلن عن موافقة الحكومة علی إلغاء تأشیرات الدخول مع 32 بلدا.

وقال ضرغامي أن إيران أظهرت أنها مستعدة لفتح أبوابها أمام شعوب العالم وتقدیم المزید من التسهيلات لهم لكي تزور شعوب العالم إيران بسهولة وتستخدم إمكاناتها.

وتابع أنه وفضلا عن ذلك یجب إحباط الكثیر من الدعایات السلبیة والشائعات ومحاولات “إيرانوفوبیا” والذي یعد من حیل نظام الغطرسة.

وقدمت وكالة (إيسنا) قائمة كاملة بالدول ولم تكن ليبيا من بينها.

وتشمل القائمة مواطني السعودیة والبحرین والإمارات وروسیا وقطر والکویت ولبنان وأوزبکستان وقیرغیزستان وطاجیکستان وموریتانیا وتنزانيا وزيمبابوي وسيشيل وموريشيوس وإندونيسيا وبروناي واليابان وسنغافورة وكمبوديا وماليزيا وفيتنام والبرازيل وبيرو وكوبا، والمكسيك وفنزويلا والبوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا.