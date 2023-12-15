أجواء باردة ومتقلبة على مناطق شمال ليبيا نتيجة امتداد لمنخفض جوي

15 ديسمبر، 2023 9:51 ص
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بنغازي- بحيرة جليانا
بنغازي- بحيرة جليانا

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق شمال ليبيا أجواء باردة ومتقلبة بداية من اليوم الجمعة نتيجة امتداد لمنخفض جوي مصحوب بهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية وبعض مدن الجبل الغربي، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتكون فرصة سقوط الأمطار أفضل خاصة على الشمال الغربي بداية من يوم الغد وجيدة أحيانًا خلال يومي الأحد والإثنين.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق الساحلية.

ويصل تأثير المنخفض مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي؛ حيث تنخفض درجات الحرارة وتتكاثر السحب مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة هذه الليلة ويوم الغد السبت.

ومن المتوقع أن تبقى الأجواء شتوية باردة حتى نهاية هذا الأسبوع.

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15 ديسمبر، 2023 9:51 ص
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