وزارة الصحة بالحكومة الليبية تطالب مؤسساتها بعدم التعامل مع حكومة الوحدة

أخبار ليبيا 24

طالبت، وزارة الصحة بالحكومة الليبية كافة مؤسساتها بعدم التعامل مع حكومة الوحدة “منتهية الولاية”.

وأكدت الوزارة، أن الأمر يقتضي عدم إبرام أو تجديد أي عقود تأمين تتعلق بالمسؤولية الطبية إلا مع هيئة التأمين الطبية التابعة لها والمشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2023م، بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي.

وشددت وزارة الصحة بالحكومة الليبية على كافة مؤسساته بضرورة الالتزام بمحتوى التعميمات المنوه عنها، والتقيد بإبرام عقود تأمين هيئة التأمين الطبي التابعة لها.

وحذّرت الوزارة مؤسساتها من عدم الالتزام، مؤكدة أن ذلك سيترتب عليه إجراءات قانونية رادعة.