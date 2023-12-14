مقتل أحد عناصر حزب الله اللبناني إثر قصف الاحتلال

أخبار ليبيا 24

قُتل أحد عناصر حزب الله اللبناني جنوب لنان إثر قصف حدودي المتبادل مع الجيش الإسرائيلي.

وبحسب ما أعلن عنه حزب الله اللبناني، يدعي القتيل يدعى أحمد حسن مكحل، وهو من بلدة جويا في جنوب البلاد.

وفيما سبق.. وجّه حزب الله 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأكد الحزب في بيانٍ له أن ضرباته استهدفت جنود ‏وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق… قصفت طائرات إسرائيلية اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان، لأول مرة منذ حرب يوليو 2006.

وأطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين باتّجاه معمل لأشغال الألمونيوم الواقع على طريق تول – الكفور (النبطية) ما أدّى إلى احتراقه بالكامل، بحسب السلطات اللبنانية.