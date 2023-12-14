مضطرب نفسيا.. شاب يقتل والده طعنا بمنطقة الكويفية شرقي بنغازي

أخبار ليبيا 24

شهدت منطقة الكويفية جريمة بشعة عندما قتل شاب مضطرب نفسيا أبيه بـ 24 طعنة هو نائم وسحبه إلى فناء المنزل وهرب وألقت الشرطة القبض عليه بمنطقة بومريم، وفق ما كشفت عنه مديرية أمن بنغازي.

وتلقى أعضاء التحريات بمركز شرطة الكويفية معلومات عن واقعة قتل بمنطقة الكويفية وعلى الفور أصدر رئيس المركز، مقدم محمد عمر تعليماته بالانتقال والتحري وجمع المعلومات عن الواقعة.

وبمتابعة مباشرة من مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، تمّ تكليف رئيس وحدة التحريات والقبض بالمركز نائب ضابط عبد السلام البرغثي بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة.

وتمت المعاينة وجمع المعلومات من مكان الواقعة ووجد المجني عليه ملقا على الأرض في فناء المنزل وعليه آثار عدة طعنات.

وقام أعضاء التحريات باتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكنوا من الحصول على تسجيلات لكاميرات المراقبة توضح أن ابن المجني عليه هو الجاني؛ حيث أظهرت الكاميرات أن الجاني قام بتغطية نفسه بواسطة فراش لإخفاء نفسه.

ولاذ الابن القاتل بالفرار، حيث تمّ التعميم على جميع البوابات والمداخل ومخارج المدينة، حتى لا يتمكن من الفرار.

تفاصيل القبض على المجرم

وعقب ورود إشارة هاتفية من مركز شرطة بومريم التابع لمديرية أمن الأبيار مفادها ضبط الجاني أصدر مدير أمن بنغازي تعليماته بتكليف كل من رئيس وحدة التحقيق بمركز شرطة الكويفية، نقيب محمد الترهوني ورئيس وحدة التحريات، بالانتقال إلى مركز شرطة بومريم لاستحضاره.

وبعد استحضاره إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى (أ.ر.م) مواليد 1995؛ حيث اعترف بقتل والده بواسطة سلاح أبيض وطعنه بنحو 24 طعنة في الرقبة.

وأفاد أنّه كان يخطط لذلك منذ فترة؛ حيث استغل خلو المنزل، وقام بطعنه وهو نائم، ثمّ جره إلى فناء المنزل ومكث بجانبه ليتأكد أنه فارق الحياة وطعنه مرة أخرى بـ 4 طعنات ولاذ بالفرار.

وبحسب اعترافاته، فقد ذكر أن والده كان يقوم بضربه وتعذيبه. وقالت مديرية أمن بنغازي إن من خلال الاستدلال معه لاحظ أعضاء المركز أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله والتحفظ عليه تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.