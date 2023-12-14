قيمة آبل السوقية تتخطي 3 تريليونات دولار

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تخطت القيمة السوقية لشركة آبل حاجز الـ 3 تريليونات دولار مسجلةً 3.08 تريليون.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، ارتفع سهم آبل خلال جلسة الأربعاء 1.7% إلى 197.96 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي، حسب الوكالة.

وفيما سبق.. تخطت القيمة السوقية لشركة أبل الأميركية ما قيمتهُ 3 تريليونات دولار.

وبحسب بيانات الشركة الامريكية، حققت أسهم الشركة ارتفاعًا يفوق الـ 40 بالمئة منذ بداية العام.

ووفقًا لبيانات رسمية؛ فإن شركة أبل على وشك أن تصبح أول شركة تحقق قيمة سوقية تبلغ 3 تريليونات دولار، إذ ارتفع السهم 0.6 بالمئة ليصل إلى 190.80 دولار في تداولات ما قبل السوق، مما سيؤدي لارتفاع القيمة السوقية إلى 2.982 تريليون دولار، حيث رفع سهم الشركة مكاسبه لهذا العام إلى 46 بالمئة.