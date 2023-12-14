قسم مراقبة وقف إطلاق النار يعقد ورشة عمل بمشاركة ممثلين للجنة 5+5 والمراقبين الليبيين

أخبارليبيا24

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن قسم مراقبة وقف إطلاق النار عقد ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين للجنة العسكرية المشتركة 5+5 والمراقبين الليبيين.

وأضافت البعثة أن الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، ركزت على آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه،.

وأشارت البعثة إلى أن الورشة تطرقت كذلك إلى عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الورشة تناولت الإطار القانوني والجوانب الفنية وتبادل الخبرات المتعلقة بهذه القضايا.

ولفتت البعثة إلى أن هذا النشاط، الذي عقد في تونس في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، يندرج في إطار تبادل الخبرة مع النظراء الليبيين.