قد يتحول إلى إدمان.. تحذير من تناول الحلويات عند الإصابة بالتوتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت طبيبة الأعصاب الروسية غالينا دانيليفسكايا إن عادة تهدئة نفسك بالطعام اللذيذ، بما في ذلك الحلويات، يمكن أن تؤدي إلى الإدمان على السكر.

وأضافت في تصريحات صحفية:” إذا اعتاد الإنسان عندما يشعر بالضيق على رفع مزاجه بمساعدة الطعام، فمع مرور الوقت تتكون في دماغه روابط عصبية ستكون مسؤولة عن استبدال العواطف بالطعام الحلو. وأوضحت الطبيبة أنه غالبا ما تتشكل نتيجة لذلك عادة مستمرة لتهدئة النفس بالطعام.

وأضافت أن عادات جديدة يمكن أن تساعد في التغلب على إدمان الحلويات، على سبيل المثال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي ستبدأ أيضا مع مرور الوقت في جلب المتعة.

وكانت قناة RT الروسية قد أفادت في وقت سابق بأنه يمكن استخدام الحبوب والفواكه المجففة والفواكه الطازجة والتوت والخضروات، مثل قطع الجزر، كبديل للوجبات الخفيفة الحلوة. ويمكنك أيضا تناول المزيد من المكسرات أو العسل.

وبحسب صحيفة “إزفستيا” الروسية فيجب ألا تتجاوز كمية السكر المستهلكة 10% من إجمالي الاستهلاك الغذائي اليومي. وهذا ينطبق على جميع أنواع السكر، بما في ذلك سكر البنجر والسكر الأبيض وقصب السكر والبني والمكرر وغير المكرر. ووفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية، فإن المعدل اليومي من السكر هو 12 ملعقة صغيرة، أو 50 غراما.