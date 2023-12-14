سياح المغرب يتخطون 13 مليون سائح

أخبار ليبيا 24

حقق عدد سياح المغرب طفرةً جديدة من يناير حتى نوفمبر، مسجلاً 13.2 مليون سائح.

وبحسب بيانات وزارة السياحة المغربية، تخطى هذا الرقم المعدل القياسي السابق والمسجل في 2019 بأكمله بحوالي 12.9 مليون سائح،

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي