بوتين: الاقتصاد الروسي نما بـ 3.5 بالمئة

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاقتصاد الروسي نما خلال العام الحالي بواقع 3.5 بالمئة.

وبحسب البيانات الحكومية، من المتوقع أن يسجل معدل التضخم العام ارتفاعًا قدره 8 بالمئة خلال العام الحالي.

وفي سياق منفصل… أعلنتْ وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 20 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، منها العاصمة موسكو

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكدت الوزارة تدمير 11 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، وإقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية، وإقليم بريانسك جنوبي البلاد، قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، بحسب بيان الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.