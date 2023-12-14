بلدية طرابلس المركز مازالت ترفع هاشتاق أنقذوا المباني المتهالكة

14 ديسمبر، 2023 9:32 م
0 0

أخبار ليبيا 24

مازالت بلدية طرابلس المركز، حتى اليوم الخميس، ترفع على حسابها الرسمي على فيسبوك هاشتاق “#أنقذوا_المباني_المتهالكة”، الذي أطلقته قبل عدة أيام.

وتطالب البلدية حكومة الوحدة بسرعة التدخل لإجراء حلول جذرية للمباني الآيلة للسقوط داخل نطاقها البلدي.

وقبل أيام نشرت البلدية، صور تظهر عدد من المباني المتهالكة داخل عدد من المحلات في نطاقها الإداري من بينها محلة عمر المختار، والتي قالت إنها تحتاج لحلول جذرية لسلامة السكان.

وأبرزت الصور التي نشرتها البلدية وجود تشققات وشروخ بجدران المباني، التي لازال يسكنها العديد من المواطنين.

انهيار مباني

وسبق، أن شهدت بلدية طرابلس المركز، سقوط عدد من المباني بسبب تهالكها، دون إيجاد حلول لها من قبل الحكومات المتعاقبة، منذ عشر سنوات.

وفي 31 يناير الماضي انهار منزل متهالك في شارع بالخير وسط بلدية طرابلس المركز، دون أن يتسبب في مقتل سكانه، الذي تمكنوا من الخروج من الشرفة الخلفية للمنزل.

وفي يوم 28 ديسمبر 2022 سقطت عمارة بمحلة بالخير. وقالت البلدية حينها إنها “تأمل من الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات بالخصوص وإيجاد الحلول التعويضية للسكان”، مشيرة إلى أن بعض السكان ليس لهم ملجأ ويصرون على البقاء”.

الوسوم
14 ديسمبر، 2023 9:32 م
0 0

المزيد من الأخبار

وزارة الصحة بالحكومة الليبية تطالب مؤسساتها بعدم التعامل مع حكومة الوحدة

14 ديسمبر، 2023 9:09 م

مضطرب نفسيا.. شاب يقتل والده طعنا بمنطقة الكويفية شرقي بنغازي

14 ديسمبر، 2023 8:48 م

بالتعاون مع الإنتربول.. إطلاق عملية أمنية للبحث عن المطلوبين دوليا بميناء طرابلس البحري

14 ديسمبر، 2023 7:58 م

إزالة العوائق وتوسيع المسارات بمنفذ رأس أجدير

14 ديسمبر، 2023 7:26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى