بلدية طرابلس المركز مازالت ترفع هاشتاق أنقذوا المباني المتهالكة

أخبار ليبيا 24

مازالت بلدية طرابلس المركز، حتى اليوم الخميس، ترفع على حسابها الرسمي على فيسبوك هاشتاق “#أنقذوا_المباني_المتهالكة”، الذي أطلقته قبل عدة أيام.

وتطالب البلدية حكومة الوحدة بسرعة التدخل لإجراء حلول جذرية للمباني الآيلة للسقوط داخل نطاقها البلدي.

وقبل أيام نشرت البلدية، صور تظهر عدد من المباني المتهالكة داخل عدد من المحلات في نطاقها الإداري من بينها محلة عمر المختار، والتي قالت إنها تحتاج لحلول جذرية لسلامة السكان.

وأبرزت الصور التي نشرتها البلدية وجود تشققات وشروخ بجدران المباني، التي لازال يسكنها العديد من المواطنين.

انهيار مباني

وسبق، أن شهدت بلدية طرابلس المركز، سقوط عدد من المباني بسبب تهالكها، دون إيجاد حلول لها من قبل الحكومات المتعاقبة، منذ عشر سنوات.

وفي 31 يناير الماضي انهار منزل متهالك في شارع بالخير وسط بلدية طرابلس المركز، دون أن يتسبب في مقتل سكانه، الذي تمكنوا من الخروج من الشرفة الخلفية للمنزل.

وفي يوم 28 ديسمبر 2022 سقطت عمارة بمحلة بالخير. وقالت البلدية حينها إنها “تأمل من الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات بالخصوص وإيجاد الحلول التعويضية للسكان”، مشيرة إلى أن بعض السكان ليس لهم ملجأ ويصرون على البقاء”.