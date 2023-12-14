بالتعاون مع الإنتربول.. إطلاق عملية أمنية للبحث عن المطلوبين دوليا بميناء طرابلس البحري

أخبار ليبيا 24

شهد، ميناء طرابلس البحري، اليوم الخميس، تنفيذ عملية “قيقب” للبحث والتدقيق عن الأشخاص المطلوبين دوليًا، إضافة إلى المركبات المسروقة ووثائق السفر المزورة والمسروقة المبلغ عنها دوليًا عبر قواعد بيانات الإنتربول.

وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن أعضاء المنفذ المكلفين بدأوا في تنفيذ العملية تحت إشراف فريق موفد من الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

يأتي ذلك بعد أن نفّذ “الإنتربول” دورات تدريبية لأعضاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والإدارة العامة لأمن المنافذ.

وقالت الداخلية، إن التدريب جاء في إطار التعاون المشترك مع منظمة الإنتربول الدولية للرفع من مستوى الأداء الأمني لمكونات الوزارة ومنتسبيها.