باتيلي يلتقي الجويلي ويبحثان معا الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا

14 ديسمبر، 2023 7:02 م
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أخبار ليبيا 24

التقى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، بآمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة جويلي في العزيزية.

وقال باتيلي، عبر موقع “إكس”، إنهما ناقشا الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة وضرورة استجابة القادة الليبيين لمطالب شعبهم لإنهاء الجمود الحالي.

وأضاف، أن الجويلي والحضور من الضباط العسكريين أكدوا التزامهم بالإسهام بإيجابية في توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود ونزع سلاح وتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة.

وقال المبعوث الأممي كما إنهم أعربوا عن التزامهم الواضح بتأمين العملية الانتخابية من أجل وضع البلاد على مسار الاستقرار والازدهار.

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