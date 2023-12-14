باتيلي يلتقي الجويلي ويبحثان معا الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، بآمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة جويلي في العزيزية.

وقال باتيلي، عبر موقع “إكس”، إنهما ناقشا الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة وضرورة استجابة القادة الليبيين لمطالب شعبهم لإنهاء الجمود الحالي.

التقيت اليوم بآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي في العزيزية، حيث ناقشنا الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة وضرورة استجابة القادة الليبيين لمطالب شعبهم لإنهاء الجمود الحالي. pic.twitter.com/ZQNQg69QbG — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) December 14, 2023

وأضاف، أن الجويلي والحضور من الضباط العسكريين أكدوا التزامهم بالإسهام بإيجابية في توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود ونزع سلاح وتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة.

وقال المبعوث الأممي كما إنهم أعربوا عن التزامهم الواضح بتأمين العملية الانتخابية من أجل وضع البلاد على مسار الاستقرار والازدهار.